بني ياس يفاوض سواريز ويستعير ماجد عبدالله



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم نادي بني ياس بعرض للتعاقد مع المحور الأرجنتيني جاستون سواريز (27 عاماً) لاعب نادي أرسنال ساراندي الأرجنتيني الذي ينتهي عقده مع ناديه في 30 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

يذكر ان (السماوي) انهى تعاقده مع 3 من لاعبيه الأجانب قبل نهاية فترة قيدهم أواخر يونيو/ حزيران الجاري، وهم البرازيلي لويز أنتونيو ،ومواطنه زي روبيرتو،والأذربيجاني ريتشارد ألميدا الذي كان النادي قد تعاقد معه في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة بديلاً لبيدرو كوندي مهاجم شباب الأهلي حالياً ،بينما تم مع الابقاء على المدافع الصربي ساشا أفيكو الذي ينتهي عقده في يونيو 2021.

من ناحية أخرى، ‏ضم نادي بني ياس ماجد عبد الله مدافع نادي الوحدة والمنتخب الأولمبي،لمدة موسم على سبيل الإعارة .