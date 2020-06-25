شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يلزم الشناوي برد 10 ملايين للزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري، إلزام أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي والزمالك السابق، برد مبلغ 10 ملايين جنيه لمجلس إدارة الزمالك بناء على شكوى الاخير لاتحاد الكرة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، منذ أكثر من عام بشكوى رسمية للجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، ضد أحمد الشناوي، بسبب حصول الشناوي على 10 ملايين جنيه، قيمة مقدم عقده الذي وقعه مع النادي قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان النادي الابيض يدرس التقدم بشكوى للنيابة العامة ضد الحارس كحل نهائي، والنادي يمتلك جميع الأوراق التي تثبت تقاضي الحارس القيمة المطالب بردها، مثلما حدث في وقت سابق مع عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي.

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