شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يطمئن على أوزان لاعبى حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمئن محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود ، على أوزان لاعبى الفريق خلال تواجدهم لعمل مسحات فيروس كورونا وذلك ضمن الاستعدادات لعودة التدريبات الجماعية و مباريات بطولة الدورى المصرى هذا العام .

وقرر محمد حليم ، خوض معسكر مغلق للاعبى الفريق بمدينة الاسكندرية مع عودة التدريبات الجماعية بداية من الأسبوع القادم استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في 25 يوليو المقبل، كما قرر مسئولو نادى حرس الحدود، توفير بعض الأدوات الخاصة بالتدريب لكل لاعب مثل زجاجات المياه وأدوات التعقيم وهذا جاء بتوصية من طبيب الفريق للحفاط على سلامتهم ومن ضمن الإجراءات الاحترازية و ذلك ضمن الاستعدادات للعودة إلى التدريبات الجماعية، تحسبًا لعودة النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة لذا تم التحرك فى كل الخطوات الاستباقية.

وكانت وزارة الرياضة قد طالبت من اتحاد كرة القدم، مسئولية تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ، حيث وضعت الوزارة الظوابط العامة لعودة نشاط اتحاد كرة القدم، وجاءت الظوابط كالتالي:

1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.

2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات

Advertisements

3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي

4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة

5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد

6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان

7- التخلص الامن من المخلفات مع مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية

وأصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتكشيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.