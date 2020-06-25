شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس : نحترم قرار الدولة بعودة الدورى و مفيش مدرب اعترض علي الاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ان اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع مدربي الأندية كان مثمرا وكان نقاش مفيد لجميع الأطراف ، وقال عماد النحاس في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان جميع المدربين تحدثوا من البداية عن فترة الاعداد وبداية اول مباراة رسمية ، وشدد عماد النحاس علي ان مبدأ استئناف الموسم الحالي او الغائه لم يكن مطروحا للنقاش وكان القرار واضحا من البداية باستئناف المسابقة ولم يعترض أي مدرب مؤكدا احترام جميع المدربين لقرار الدولة باستئناف الموسم الحالي.

وعن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب الي الأهلي، قال عماد النحاس انه لم يطلب لاعبين من الأهلي ولا يزال الامر محل دراسة، وان النادي يبحث عن الاستفادة المالية في المقام الأول ، وأوضح عماد النحاس ان العرض البرازيلي الذي تلقاه طاهر محمد طاهر كان عبارة عن ترشيح من المقاولون لمستشمر عربي يمتلك نادي في البرازيل ويرغب في التعاون مع نادي المقاولون العرب من خلال احتراف اللاعبين في الدوري البرازيلي قائلا : تم ترشيح طاهر محمد طاهر في مقدمة اللاعبين المعروضين علي الترجبة البرازيلية.

Advertisements

في نفس السياق حسم جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة نهائيا مصير الموسم الحالي من الدوري بعدما اكد علي استكمال المسابقة وان قرار رئاسة الوزراء لا رجعة فيه، وأكد نائب رئيس الجبلاية عدم وصول خطاب رسمي من نادي الزمالك بشان انسحاب الفريق من بطولة الدوري في حالة استئناف الموسم الحالي وفقا لتصريحات المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك اليوم، وأضاف جمال محمد علي انه في حالة ارسال الزمالك او أي نادي قرار انسحاب رسمي من أي مسابقة سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة وتطبيق اللوائح وفقا للوضع وقتها.

وأكد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم مع المديرين الفنيين لاندية الدوري كان مثمرا في طريق استئناف مسابقة الدوري للموسم الحالي، وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان مدربو الأندية اتفقوا علي حاجة كل الفرق الي 6 أسابيع اعداد لفرقهم قبل خوض أي مباراة رسمية، وأضاف نائب رئيس اللجنة انه تم الاتفاق علي استئناف الدوري رسميا في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل وتحديد بعد 15 أغسطس المقبل.