شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: صرف مستحقات اللاعبين الخميس القادم.. وعبد الغنى مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مستحقات لاعبي الفريق سيتم صرفها يوم الخميس المقبل وبعد الإنتهاء من الميزانية، مشيراً إلي أن الإدارة حريصة على توفير المناخ الأمثل للاعبين وصرف المستحقات المالية المتأخرة، وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي في قناة الزمالك "كل اللاعبين أطالبهم بالذهاب والحصول على باقي مستحقاتهم يوم 2 يوليو المقبل".

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن كل ما يثار حول رحيل محمد عبدالغني مدافع الفريق لصفوف بيراميدز، كذب وليس له أي أساس من الصحة، موضحاً "هل يعقل أن لاعب صغير قمت بضمه للزمالك ليصبح لاعب مميز أقوم بالاستغناء عنه".

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وأوضح مرتضي منصور، أنه دائماً علي تواصل مع كل رؤوساء الأندية بشكل مستمر والجميع قراره بعدم استكمال بطولة الدوري، رافضاً الأصوات التي تقول معاقبة الزمالك وهبوط الفريق للدرجة الرابعة حال الانسحاب من بطولة الدوري.