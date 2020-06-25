شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: لاعبو الزمالك خائفون من العودة إلى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة فى نادي الزمالك، أنه دائماً يتواصل مع لاعبى الفريق، مشيراً إلى أن معظم اللاعبين خائون من النزول إلي تدريبات بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا خلال الوقت الحالي.

وأضاف أمير مرتضي منصور في اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك التي أذاعته قناة الزمالك، أن اللاعبين تتخوف أيضاً من الإصابات بسبب طول المدة التي استمروا فيها بدون تدريبات، موضحاً أن اللاعبون قاموا بعزل أنفسهم عن عائلتهم ولا يتركون منازلهم وفي حالة عزل، مؤكداً أنه لا يستطيع اجبار اللاعبين على التواجد في التدريبات.

وقال أمير مرتضي منصور، إن جميع الأجواء تؤكد صعوبة استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم، مشدداً علي رفض نادي الزمالك الاستمرار في البطولة .

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ومن ناحية أخري، قال باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أن تحديد شهر إعداد للفريق بعد إيقاف النشاط الكروى مدة تتجاوز الثلاثة شهور أمر غير كافى وسيؤثر بالسلب على الفريق الأبيض وباقى أندية الدورى .

وأضاف كارتيرون فى تصريحات ببرنامج جمهور الثالثة، مع الإعلامي إبراهيم فايق،:" قدمت كل أرائي وتحفظاتي على عودة الدوري، وتأثيره بالسلب على أداء الفرق المصرية في المحافل الدولية، كما أن المنتخب المصري سوف يتأثر من الضغط الكبير الذي سوف يحدث خلال الفترة المقبلة، حال عودة الدوري.

وأكمل:" الرجاء فريق قوي لكن الزمالك أقوي، وقادر على تخطي عقبته في قبل نهائي دوري ابطال إفريقيا".