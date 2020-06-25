شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يقسم لاعبى غزل المحلة إلى 3 مجموعات قبل عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، تقسيم لاعبى الفريق الى 3 مجموعات وذلك ضمن الاستعدادات لعودة التدريبات الجماعية على أن يكون تدريب المجموعة الأولى الساعة 9 صباحا و المجموعة الثانية الساعة 11 صباحا و المجموعة الثالثة 1 ظهرا .

واستعان مسئولو غزل المحلة ببوابات التعقيم الذاتى على مداخل النادى، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومحاربة انتشار وباء كورونا المستجد، فى ظل عودة النشاط الرياضى بشكل رسمى فى 25 يوليو المقبل .

وأكد طه السيد، مدير القطاع الرياضى بنادي غزل المحلة فى تصريحات خاصة، أن النادى خصص شنطة شخصية لكل لاعب بالفريق، تتضمن الكمامات والكحول والفوطة الخاصة والمياه ومستلزماته خلال التدريب، حرصاً على سلامة اللاعبين وتطبيقاً للتباعد الاجتماعي.

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من جانبه أكد حسام عز نائب رئيس غزل المحلة أن النادى حرص أيضاًعلى توفير جهاز لقياس الحرارة من أجل الاطمئنان على اللاعبين بشكل دوري، خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل حددت الأندية التى حضرت اجتماع اتحاد الكرة أمس عدة مطالب تم تقديمها الى اللجنة الخماسية من أجل الموافقة على عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدى أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادى شهريا تصل إلى 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة