شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أطالب رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لا يعترض علي قرارات الدولة ولكن مجلس إدارة النادي رفض استمرار الفريق في بطولة الدوري لهذا الموسم، من خلال شكل ديموقراطي في اجتماع مجلس إدارة حضره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق .
وقال مرتضي منصور خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى إذاعته قناة الزمالك، إنه دائما وراء قرارات الدولة عكس الاخرين ولكن لن نستكمل بطولة الدوري، وهناك البعض يحاول الإيقاع بيني وبين الدولة ولن يستطيع، مشدداً علي أن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحد أنزه وزراء الرياضة في تاريخ مصر .
وطالب رئيس الزمالك، عقد جلسة للأندية مع المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أسرع وقت لاستماع أراء جميع الأندية قبل اتخاذ قرار بشأن استمرار بطولة الدوري من عدمه .
من ناحية آخرى أكد الفرنسى باتريس كارتيرون أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية، موضحا أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف كارتيرون ، فى تصريحات إعلامية عقب الانتهاء من اجتماع مدربى الأندية مع اتحاد الكرة المصرى، أنه طالب فى الجلسة بمنح فترة كافية للأندية من أجل الاستعداد لعودة المسابقة خاصة أن البطولة متوقفة منذ ثلاثة أشهر، معترضاً على الفترة التى حددها اتحاد الكرة لإعداد الفريق، موضحا أن اتحاد الكرة يجب أن يراعى أن مدة فترة الإعداد حال استكمال الموسم الحالى.
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