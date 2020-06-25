شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يشكل لجنة طبية للإشراف على الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن تشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور عبد الله محمود مدرب المنتخب للإشراف على الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها على اللاعبين و المدربين و منظومة اللعبة فى عودة النشاط .. و قال رئيس إتحاد الهوكى أنه تسلم تعليمات الإجراءات و الأكواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية من وزار الشباب و الرياضة لإتباعها و تطبيقها فى عودة النشاط .

وأشار رئيس اتحاد الهوكى ، إلى أنه تم وضع تصور بتحديد يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف المنافسات.

وقال شريف كمال إن مجلس الاتحاد وضع تصورات مسبقًا لاسئناف النشاط وعودة اللاعبين للتدريبات منذ فترة طويلة تحسبًا لصدور أى قرار بعودة النشاط فى أى لحظة ، حيث نظم الإتحاد دراسة المدربين "أون لاين" بعدما تم تقديمها، وذلك على صعيد المستويات المختلفة بدءًا من المستوى الأساسى، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس اتحاد الهوكى اللجوء إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لحل أزمة الحافز الرياضى للاعبين فى ظل عدم استكمال 5 منافسات لمراحل سنية مختلفة تتعلق بالحافز الرياضى، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وضع تصوراً لإنهاء المسابقات خلال المرحلة المقبلة .