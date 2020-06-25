شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم : حرس الحدود قام بالتوقيع مع 13 لاعبا و الأهلى حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن عودة مسابقة الدوري الممتاز أمر جيد للغاية قائلا "عودة الدوري امر مهم للغاية، لأن كرة القدم صناعة، وتوقف النشاط الرياضي لمدة 3 أشهر، أثر بالسلب على جميع أفراد المنظومة".

وأوضح محمد حليم خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت قائلا "لدينا خطة مستقبلية في حرس الحدود، لمدة 4 سنوات مقبلة، حيث استغلينا الفترة الماضية، في انهاء بعض الصفقات للموسم الجديد، حيث حصلنا على توقيع 13 لاعبا من اللاعبين صغار السن، تمهيدا لانضمامهم للفريق في الموسم الجديد، واللاعب الوحيد الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي، هو مصطفى زيكو، لاعب جمهورية شبين و نفضل التعاقد مع لاعبي القسم الثاني، لأنهم لديهم طموحات كبيرة على إثبات ذاتهم في الدوري الممتاز".

وأشار محمد حليم قائلا " سعيد جدا بالاجتماع الذي عقد في اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، وكان مثمر للغاية وغياب اللاعبين عن التدريبات 110 أيام فترة طويلة جدا وتحتاج جهد كبير لإعادتهم لحالتهم".

واختتم محمد حليم أن فريق الاهلى حسم بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بشكل كبير و لكن جدول البطولة سوف يشهد تغير كبير بالمراكز المتأخرة بسبب قرب مستوى الفرق .