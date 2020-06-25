شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : لن نكمل الدوري غصب عننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عقد مجلس الإدارة اجتماع طارىء لمناقشة ملف المشاركة في بطولة الدوري تطبيقًا للديموقراطية ، مضيفاً في تصريحات لقناة "الزمالك"، "اتخاذ قرار عودة بطولة لابد أن يتم بالتشاور بين الأندية واستطلاع آرائهم قبل حسم الموقف لكن لا تدار الأمور بهذا الشكل".

وقال مرتضي منصور ، "لا يصح أن يدير الأمور عمرو الجنايني وما نعيشه حاليًا مهزلة غير مسبوقة، والجميع يعمل من أجل مصلحة النادي الأهلي وتحريك الأندية بكل الطرق من أجل مصلحة نادي واحد فقط "

وأضاف رئيس الزمالك ، لن نكمل الدوري غصب عننا والموضوع زاد عن حجمه ، وواصل "أول ما طلبت بعدم منح الأهلي لقب الدوري حال إلغاء المسابقة، الأمور اشتعلت بشكل كبير بعدما كانت هناك مرونة من قبل في إلغاء بطولة الدوري لكن رفضي منحي الدرع للأهلي أدت إلى اشتعال الأمور".

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وتسائل مرتضي منصور ، كيف يتحكم محمد فضل في مصير الأندية ، مشيراً إلي أن فضل جاء إلي بيته أكثر من 20 مرة لكي يلعب الزمالك .