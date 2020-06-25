شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : لن نكمل الدوري غصب عننا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عقد مجلس الإدارة اجتماع طارىء لمناقشة ملف المشاركة في بطولة الدوري تطبيقًا للديموقراطية ، مضيفاً في تصريحات لقناة "الزمالك"، "اتخاذ قرار عودة بطولة لابد أن يتم بالتشاور بين الأندية واستطلاع آرائهم قبل حسم الموقف لكن لا تدار الأمور بهذا الشكل".
وقال مرتضي منصور ، "لا يصح أن يدير الأمور عمرو الجنايني وما نعيشه حاليًا مهزلة غير مسبوقة، والجميع يعمل من أجل مصلحة النادي الأهلي وتحريك الأندية بكل الطرق من أجل مصلحة نادي واحد فقط "
وتسائل مرتضي منصور ، كيف يتحكم محمد فضل في مصير الأندية ، مشيراً إلي أن فضل جاء إلي بيته أكثر من 20 مرة لكي يلعب الزمالك .
المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد أكد أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم عدم استكمال مسابقة الدورى لهذا الموسم، بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.
وكشف رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدورى بعد الاستماع للرأى الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسى كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدورى فى ظل الظروف الحالية .
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