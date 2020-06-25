شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الأهلي حصل على توقيع لورش والخطيب عزم الجنايني بعد بيان ضده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فجر محمد فضل عضو اللجنه الخماسية أنه نجح في الحصول على توقيع لورش مهاجم منتخب جنوب افريقيا وصاحب هدف الأولاد في مرمي المنتخب الوطني اثناء عمله مديرا للتعاقدات بالأهلي والذى تسبب فى خروج الفراعنة من دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا الماضية .
وقال فضل خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "عقب ساعات من إصدار النادي الأهلي للبيان الذي تضمن هجوم لشخصي ولاتحاد الكرة، تلقي عمرو الجنايني رئيس اللجنة اتصالًا من الكابتن محمود الخطيب لدعوته لحضور إحدي مباريات المارد الأحمر الإفريقية".
واكد محمد فضل أن تواجده في اللجنة الخماسية لا يعني إنه ممثل للنادي الأهلي، بالعكس فالشخص في موقع المسؤولية يجب أن يهتم بحقوق جميع الأندية.
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