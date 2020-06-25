"اجتماع تاريخي".. مرتضى يوجه رسالة لرئيس الوزراء ويهاجم فضل وجمال محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن اجتماع المجلس الاخير تاريخي ويُدرس ويثبت أن الزمالك يدار بطريقة ديمقراطية ويتم السماع لجميع الأراء.

وأعلن مرتضى منصور قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال دوري الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك "اجتماع المجلس تاريخي ويُدرس، الزمالك يدار بشكل ديمقراطي".

Advertisements

وواصل "نحن لسنا ضد توجه الدولة ونساند الدولة المصرية لكن لن نستكمل الدوري وهذا قرار نهائي ولا يستطيع أحد أن يتخذ قرار بهبوط الفريق ويهدد ويلوح بالأمر".

وتابع "قلت من قبل أن وزير الرياضة الحالي من أفضل الشخصيات، ورئيس مجلس الوزراء عقد جلسات مع جميع قطاعات الدولة، أطالبه بالاجتماع مع القطاع الرياضي، رؤوساء الأندية والمدربين من أجل أخذ الأراء، أعلم بعد ذلك أنك سوف تتخذ القرار الذي يصب في صالح الجميع".

وهاجم مرتضى منصور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية ومحمد فضل عضو اللجنة قائلا "من هو محمد فضل وما هو تاريخه في كرة القدم، يقول سنلعب الدوري ونحن نقول لا، لا نخشى أحداً، ومن جمال محمد علي، اذا كان رجل أكاديمي فليجلس في محاضراته".