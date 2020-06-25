مصدر بطنطا لمصراوي: 5 إصابات بفيروس كورونا بالفريق بينهم 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ أميرة حماد:

قال مصدر مسؤول بنادي طنطا، إن نتائج المسحة التي خضع لها اللاعبون والإداريون بفريقه أسفرت عن 5 عينيات إيجابية بفيروس كورونا.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إلى أن الإصابات جاءت بواقع 3 لاعبين واثنين من الجهاز الفني والإداري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن اكتشاف 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اليوم الثاني لإجراء المسحة للأندية المصرية.

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وذكر الاتحاد المصري عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء: "كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإدارريين والعاملين مع الفرق".

وأجرى اتحاد الكرة المصري مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي وفقًا لما أقره أشرف صبحي وزير الرياضة باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.

جدير بالذكر أن الأندية التي أجرت المسحة الثانية هم: الاتحاد، إنبي، المقاولون، نادي مصر وسموحة