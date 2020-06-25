اخبار الرياضه

مرتضى منصور يشن هجومًا على محمد فضل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة شديدة اللهجة إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي.

 

وقال منصور : "يا محمد فضل أبعد عن نادي الزمالك وحاول أن تكون في حجمك، وأحذرك من

الاقتراب لنادي الزمالك لأني قادر على الإبقاء عليك داخل منزلك".

 

Advertisements

وأضاف: "من هو جمال محمد علي الذي يقول بأننا سنلعب، أريد أن أقول الكثير ولكني أحترم بعض الأمور، ومن الغريب أن يخرج

في تصريحات بإحدى البرامج ليقول أننا سنخوض الدوري دون رضانا".

 

وتابع: "أحب أن أوجه رسالة خاصة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لن يستلم أي عضو كارنية العضوية الجديد دون دفع كافة الاشتراكات الخاصة به، وسوف نمنح الأعضاء إمكانية التقسيط ولكن بعد أن يقدم العضو طلب خاص بمكتب رئيس النادي اعتباراً من يوم السبت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يشن هجومًا على محمد فضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا