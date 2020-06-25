مرتضى منصور يشن هجومًا على محمد فضل

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة شديدة اللهجة إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي.
وقال منصور : "يا محمد فضل أبعد عن نادي الزمالك وحاول أن تكون في حجمك، وأحذرك منالاقتراب لنادي الزمالك لأني قادر على الإبقاء عليك داخل منزلك".
وأضاف: "من هو جمال محمد علي الذي يقول بأننا سنلعب، أريد أن أقول الكثير ولكني أحترم بعض الأمور، ومن الغريب أن يخرجفي تصريحات بإحدى البرامج ليقول أننا سنخوض الدوري دون رضانا".
وتابع: "أحب أن أوجه رسالة خاصة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لن يستلم أي عضو كارنية العضوية الجديد دون دفع كافة الاشتراكات الخاصة به، وسوف نمنح الأعضاء إمكانية التقسيط ولكن بعد أن يقدم العضو طلب خاص بمكتب رئيس النادي اعتباراً من يوم السبت".
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