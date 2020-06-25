مرتضى منصور: صرف كافة مستحقات لاعبي الزمالك في هذا الموعد

صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأنه سيتم صرف كافة المستحقات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم يوم 2 يوليو القادم. وقال منصور: "أشكر جميع اللاعبين على النسبة التي قاموا بالاستغناء عنها خلال الفترة الأخيرة، وجميع مستحقاتهم سيتم صرفها في شهر يوليو القادم". خلال الفترة الأخيرة، وجميع مستحقاتهم سيتم صرفها في شهر يوليو القادم". وأضاف: "هناك بعض الحملات ضدي وضد نادي الزمالك تقول بأننا ضد الدولة، وذلك Advertisements بعد قرار النادي بعدم استكمال مباريات بطولة بعد قرار النادي بعدم استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز". وتابع : "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو اول واكثر من دعم وساند الدولة المصرية في جميع الملفات الصعبة، وهو كان اول من يرد على اي مشكك او متهجم على الوطن".

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