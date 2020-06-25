أشاد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، مؤكدًا أنه شخص واضح ونقي، ولا يجامل سواء في السر أو العلن.
وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر
وأكد مهاجم الأهلي السابق أن "الكابيتانو" هو خير من يمثل النادي الأهلي مستقبلًا، مشددًا انه مساند لغالي في أي منصب أو خطوة يتخذها خلال الفترة المقبلة سواء بالترشح في انتخابات اتحاد الكرة أو النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل مشيدًا بـ "حسام غالي": خير من يمثل الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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