محمد صلاح: متحفزين للتتويج بلقب البريميرليج بعد انتظار طويل

أكد النجم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، بأن جميع اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديد من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب البريميرليج، بعد الفوز العريض على كريستال بالاس برباعية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، بملعب أنفيلد، ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وأشار صلاح في تصريحاته بأن حلمه منذ بداية انضمامه إلى ليفربول هو تحقيق لقب البريميرليج الغائب عن الريدز منذ سنوات طويلة، حيث آخر تتويج به كان

في موسم ١٩٩٠/١٩٨٩.

ويفصل ليفربول انتصار واحد فقط من أجل حسم لقب الدوري الانجليزي بعد وصوله إلى ٨٦ نقطة، خلفه مانشستر سيتي الوصيف ٦٣ نقطة، مع تبقي ٧ جولات على نهاية المسابقة.

وأضاف صلاح في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عقب نهاية المباراة:" اعتقد أن جميع اللاعبين كانوا متحفزين لفعل ذلك وحسم اللقب، انا سعيد بالنتيجة اليوم وأتطلع للمباراتين

Advertisements

المقبلتين".

وتابع نجم الريدز في تصريحاته :"نقطتين فقط على حسم الأمور بشكل رسمي، قدمنا اداءا كبير اليوم وجميع اللاعبين كانوا مذهلين".

وواصل:" "انه وقتنا الآن للفوز بالدوري وهو شعور عظيم للغاية، منذ وصولي لليفربول قلت أني اريد الفوز بالبريميرليج مع هذا الفريق".



وأتم صلاح :"كانت لدينا فرصة كبيرة للفوز باللقب الموسم الماضي لكن السيتي قدم اداءاً جيداً جداً وفاز به".

وتألق محمد صلاح في مباراة اليوم وسجل هدف رائع وصنع آخر، وأصبح النجم الدولي المصري في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ١٧ هدف، بفارق هدفين عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.