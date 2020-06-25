أعرب محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن الفريق الساحلي كان يقدم مستويات رائعة وقتها ويضم جيلًا رائعًاكان يستحق الفوز بالدوري.
وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "اللي ملعبش في الأهلي مكسبش بطولات واللي ملعبش في الإسماعيلي ملعبش كورة ".
وتابع المهاجم الدولي: "الكرة في الاهلي مختلفة عن الاسماعيلي، في القلعة الحمراء الجميع يبحث عن الفوز، لا بديل عن المركز الأول، أما في الدراويش الجميع يبحث عن المتعة، بغض النظر عن الفوز من عدمه".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل يشيد بتجربته في اللعب لناديي الأهلي والإسماعيلي ويوضح الفارق بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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