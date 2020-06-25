محمد فضل يشيد بتجربته في اللعب لناديي الأهلي والإسماعيلي ويوضح الفارق بينهما

أعرب محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن الفريق الساحلي كان يقدم مستويات رائعة وقتها ويضم جيلًا رائعًا

كان يستحق الفوز بالدوري.وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "اللي ملعبش في الأهلي مكسبش بطولات واللي ملعبش في الإسماعيلي ملعبش كورة ".وتابع المهاجم الدولي: "الكرة في الاهلي مختلفة عن الاسماعيلي، في القلعة الحمراء الجميع يبحث عن الفوز، لا بديل عن المركز الأول، أما في الدراويش الجميع يبحث عن المتعة، بغض النظر عن الفوز من عدمه".