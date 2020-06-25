محمد فضل ينفي تدخل هاني أبو ريدة ومجاهد في لائحة اتحاد الكرة

أبدى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، استيائه من هجوم البعض علي اللجنة الخماسية، بسبب لائحة النظام الأساسي الجديدة، التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحديث عن تدخل هاني أبو ريدةرئيس اتحاد الكرة السابق، وأحمد مجاهد عضو مجلس الادارة السابق، عار تمامًا من الصحة.
التنفيذي لم يتدخل في وضع أي بند من بنود اللائحة، وكذلك أحمد مجاهد الذي يعد من أقوي الأسماء لائحيًا في الكرة المصرية".
وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "المهندس هاني عضو المكتب
ونفى فضل وجود أية خلافات بين أعضاء اللجنة الخماسية، مشيرًا إلى أنه لم يختلف سوى مرة وحيدة مع الدكتور جمال محمد علي عضو اللجنة، وانتهى الأمر تمامًا.
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