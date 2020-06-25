محمد فضل: الأهلي حصل على توقيع نجم منتخب جنوب إفريقيا

فجر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أنه نجح في الحصول على توقيع لورش مهاجم منتخب جنوب إفريقيا وصاحب هدف الأولاد في مرمى المنتخب الوطني أثناء عمله مديرا للتعاقدات بالأهلي. في مرمى المنتخب الوطني أثناء عمله مديرا للتعاقدات بالأهلي.

وقال محمد فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار مع الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الأهلي والزمالك كانا على علم بتأجيل مباراة القمة قبلها بفترة كبيرة لدواع امنية. لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار مع الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الأهلي والزمالك كانا على علم بتأجيل مباراة القمة قبلها بفترة كبيرة لدواع امنية.

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