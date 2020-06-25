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مرتضى منصور ينفي رحيل محمد عبدالغني إلى بيراميدز

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نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل الأخبار المتداولة بخصوص انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال منصور : "الأخبار المنتشرة بخصوص رحيل

عبد الغني عن الزمالك كلام فارغ، فهو من أفضل المدافعين في مصر ولا يوجد أي نية لرحيله عن الفريق".

 

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وأضاف:" أحذر إحدى الوسائل الصحفية التي تقوم

بنشر أخبار كاذبة على نادي الزمالك بشكل يومي، وأقول لجماهير نادي الزمالك لا تلتفتوا إلى هذه النوعية من الأخبار الكاذبة".

 

وتابع : "مرتضى منصور يظهر بشكل يومي لأنه المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، يجب الرد على الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على نادي الزمالك".

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