مرتضى منصور ينفي رحيل محمد عبدالغني إلى بيراميدز

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل الأخبار المتداولة بخصوص انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور : "الأخبار المنتشرة بخصوص رحيل

عبد الغني عن الزمالك كلام فارغ، فهو من أفضل المدافعين في مصر ولا يوجد أي نية لرحيله عن الفريق".

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وأضاف:" أحذر إحدى الوسائل الصحفية التي تقوم

بنشر أخبار كاذبة على نادي الزمالك بشكل يومي، وأقول لجماهير نادي الزمالك لا تلتفتوا إلى هذه النوعية من الأخبار الكاذبة".

وتابع : "مرتضى منصور يظهر بشكل يومي لأنه المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، يجب الرد على الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على نادي الزمالك".