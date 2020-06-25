محمد فضل يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن الأهلي

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه رحل عن الأهلي في المرة الأولي بسبب رغبته في البحث عن فرصة للمشاركة بصفةأساسية بعدما تم استبعاده من المشاركة في المباريات.
"رفضت إني أستمر مع القلعة الحمراء، وأقوم بدور الموظف، لذلك طلبت الرحيل عن الفريق".
وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار:
وأكد فضل إنه قدم أداء أكثر من رائع عقب رحيله، وانضمامه للاتحاد السكندري، لكنه لم يستمر طويلًا مع الفريق الساحلي.
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