مرتضى منصور يدعو رئيس الوزراء لعقد جلسة مع قطاع الرياضة لحسم مصير الدوري

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جلسة مجلس الإدارة اليوم بخصوص ملف استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية.

وقال منصور إنه "يحترم الدولة المصرية والحكومة المصرية وجمبع مؤسساتها من شرطة وقضاء وجيش وغيرها من المؤسسات.".

وأضاف: "ندعم السيد الرئيس في

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كافة الملفات الخارجية والداخلية ونخاطب السيد رئيس الوزراء بعقد جلسة مع قطاع الرياضة لحسم الملف بشكل نهائي، من أجل سماع رؤساء الأندية والمدربين قبل أن تحسم القرار النهائي الذي أثق أن يكون في صالح جميع العاملين في الكرة المصرية".

وواصل: الزمالك لن يستكمل بطولة الدوري بقرار مجلس إدارة النادي بالإجماع في الإجتماع التاريخي الذي اكد فيه نادي الزمالك للجيع بأنه نادي ديمقراطي من الطراز الأول".

وتابع: "أبارك للأستاذ كرم جبر على توليه منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اشكره جدا على دعمه الكبير لي خلال قضيتي الملفقة ضدي من بعض الأشخاص خلال وجود أحمد نظيف".