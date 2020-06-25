

ليفربول استعاد تألقه وإمتاعه وضرب بقوة بفوزه على كريستال بالاس برباعية نظيفة ليصبح الريدز على أعتاب التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.



قدم ليفربول أمسية ولا أروع وحقق فوزاً عريضاً ومقنعاً على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف دون رد مساء الأربعاء في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



ودخل ليفربول المباراة باحثاً عن فوز يقربه خطوة إضافية من حصد لقب الدوري الإنكليزي والذي طال غيابه عن خزائن الريدز، وشهدت المباراة اكتمال القوة الضاربة لأصحاب الأرض بعودة محمد صلاح وأندرو روبرتسون.



وسريعاً ما سيطر ليفربول على المباراة بإحرازه الهدف الأول عن طريق ظهيره الأيمن ترينت الكسندر أرنولد في الدقيقة 23 قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم سجل فابينيو الهدف الثالث في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 69 اختتم ساديو ماني مهرجان الأهداف بتسجيلة الهدف الرابع.



بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 86 نقطة ليصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب النسخة الحالية من البريميرليغ، إذ سيتوج مباشرة إذا فشل مانشستر سيتي في الفوز على مستضيفه تشيلسي غداً الخميس.



من جانبه تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة واصبح معرضاً جداً لفقدان مركزه التاسع.



المصدر: بي إن سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يُمتع في أمسية اكتساح كريستال بالاس برباعية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.