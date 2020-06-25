رياضة | إسماعيل يوسف: مجلس الزمااك بالإجماع قرر عدم استكمال بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف: مجلس الزمااك بالإجماع قرر عدم استكمال بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية بسبب ضيق الوقت الكبير خلال الفترة المقبلة.

وقال تيجانا من الصعب إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في الظروف الحالية، نمر بوقت صعب جدا ومن المستحيل إعادة تأهيل اللاعبين في فترة قصيرة جدا.

واضاف: من الأسباب الهامة التي قد تصعب إستئناف بطولة الدوري هي غياب اللاعبين الأجانب، وعدم معرفة موقفهم من العودة إلى مصر في ظل توقف الطيران.

وواصل: قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالإجماع هو عدم استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية، وعدم خوض أي مباراة في البطولة.