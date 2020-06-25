رياضة | تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا على حساب نظيره نادي كريستال بالاس بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

حيث أستطاع صلاح أن يتألق بقوة في المباراة ويسجل هدفاً ويصنع آخر ويقود الريدز لفوز مهم يجعله علي بعد نقطتين فقط من تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

ونشرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية المقربة من الريدز تقييم اللاعبين بعد الفوز الكبير علي كريستال بالاس والذي جاء كالتالي:

اليسون 7

ترينت ألكسندر أرنولد 8

جوميز 8

فيرجل فان دايك 7

روبيرتسون 8

Advertisements

فابينهو 9

هندرسون 8

فينالدوم 7

محمد صلاح 8

فيرمينو 7

ماني 8

تشامبرلين 7

ويليامز 7

مينامينو 6