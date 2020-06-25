رياضة | أمير مرتضى: لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف لاعبي الأبيض من إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية.

وقال أمير مرتضى: اغلب اللاعبين تواصلوا معي بشكل ودي بشأن رفضهم التام لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية، انا على تواصل مستمر مع جميع اللاعبين، والجميع يشعر بالخوف في ظل ظروف جائحة كورونا.

Advertisements

واضاف: مدة الغياب الطويلة عن الملاعب ستؤثر بشكل كبير على جميع اللاعبين، ومن الصعب عودتهم بشكل فني وبدني وطبي جيد في الوقت القليل الذي حدده الإتحاد المصري

وتابع: اللاعبين يشعرون بالخوف على اسرهم، وهناك حرص كبير من أغلب اللاعبين على التواجد في المنزل بشكل مستمر للحفاظ على اسرهم

وواصل: الأمور في غاية الصعوبة لذلك ، وبحكم عملي كمشرف عام على فريق الكرة بنادي الزمالك، ابلغ مجلس الإدارة برغبة أغلب اللاعبين بعدم خوض بطولة الدوري.