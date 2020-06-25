رياضة | تياغو ألكانتارا يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تياغو ألكانتارا يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و بحسب ماذكرت ترانسفير ماركت الألمانية:" بأن تياغو توصل إلى قراره وهو الرحيل لأنها قد تكون فرصته الأخيره لـ الإنتقال إلى فريق آخر في أوروبا".

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‏وأضافت:" بأن الاعب لديه عرض من يورغن كلوب لـ اللعب في صفوف ليفربول الموسم المقبل".

و يقود النادي الألماني مشروع جديد و لهذا يريد التخلص من عدة أسماء بالفريق و كان من ضمنهم اللاعب الإسباني، و قاموا بإبلاغه بذلك و اللاعب تقبل قرارهم بكل رحب.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة بجدول الدوري الألماني الممتاز برصيد 79 نقطة.