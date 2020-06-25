رياضة | مرتضى منصور يكشف كواليس قرار عدم استكمال مباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف كواليس قرار عدم استكمال مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل جلسة مجلس الإدارة اليوم بخصوص ملف إستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية

وقال منصور بأنه يحترم الدولة المصرية والحكومة المصرية وجمبع مؤسساتها من شرطة وقضاء وجيش وغيرها من المؤسسات.

واضاف: ندعم السيد الرئيس في كافة الملفات الخارجية والداخلية

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ونخاطب السيد رئيس الوزراء بعقد جلسة مع قطاع الرياضة لحسم الملف بشكل نهائي، من اجل سماع رؤساء الأندية والمدربين قبل ان تحسم القرار النهائي الذي اثق ان يكون في صالح جميع العاملين في الكرة المصرية

وواصل: الزمالك لن يستكمل بطولة الدوري بقرار مجلس إدارة النادي بالإجماع في الإجتماع التاريخي الذي اكد فيه نادي الزمالك للجيع بأنه نادي ديمقراطي من الطراز الأول.

وتابع: ابارك للأستاذ كرم جبر على توليه منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اشكره جدا على دعمه الكبير لي خلال قضيتي الملفقة ضدي من بعض الأشخاص خلال وجود أحمد نظيف.