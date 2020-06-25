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رياضة | ٥ إصابات كورونا في نادي طنطا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ٥ إصابات في نادي طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد جمال عن وجود ٥ إصابات إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف نادي طنطا، وذلك بعد إعلان نتائج الفحوصات الخاصة بالمسحة التي خضع لها الفريق خلال الساعات القليلة الماضية 

وقال أحمد جمال خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: بأن رئيس نادي طنطا تواصل معه على الهواء مباشرةً وأكد له على وجود ٥ إصابات كورونا في الفريق.

وأكد جمال على ضرورة إلغاء بطولة الممتاز في نسختها الحالية بسبب إنتشار ، وضيق الوقت الكبير الذي لن يسمح بعمل فترة إعداد مناسبة لكل الفرق .

وواصل: فايز عريبي رئيس نادي طنطا أكد على وجود ٣ إصابات بين الاعبين واصابتنين في الجهاز الفني، لذلك لماذا الاصرار على خوض الدوري

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