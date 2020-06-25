رياضة | محمد فضل يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع الجنايني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد فضل يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع الجنايني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إندهاشه من البيان الذي أصدره النادي الأهلي، للهجوم علي اتحاد الكرة عقب عقوبات السوبر المحلي.
وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "عقب ساعات من إصدار النادي الأهلي للبيان الذي تضمن هجوم لشخصي ولاتحاد الكرة، تلقي عمرو الجنايني رئيس اللجنة اتصالًا من الكابتن محمود الخطيب لدعوته لحضور إحدي مباريات المارد الأحمر الإفريقية".
واكد محمد فضل أن تواجده في اللجنة الخماسية لا يعني إنه ممثل للنادي الأهلي، بالعكس فالشخص في موقع المسؤولية يجب أن يهتم بحقوق جميع الأندية.