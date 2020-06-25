رياضة | محمد فضل يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع الجنايني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد فضل يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع الجنايني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إندهاشه من البيان الذي أصدره النادي الأهلي، للهجوم علي اتحاد الكرة عقب عقوبات السوبر المحلي.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "عقب ساعات من إصدار النادي الأهلي للبيان الذي تضمن هجوم لشخصي ولاتحاد الكرة، تلقي عمرو الجنايني رئيس اللجنة اتصالًا من الكابتن محمود الخطيب لدعوته لحضور إحدي مباريات المارد الأحمر الإفريقية".

واكد محمد فضل أن تواجده في اللجنة الخماسية لا يعني إنه ممثل للنادي الأهلي، بالعكس فالشخص في موقع المسؤولية يجب أن يهتم بحقوق جميع الأندية.