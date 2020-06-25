رياضة | كارتيرون: من الأفضل بدء موسم جديد واستئناف الدوري سيؤثر على المنتخب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون: من الأفضل بدء موسم جديد واستئناف الدوري سيؤثر على المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن كواليس إجتماع مدربي الأندية المقام في الاتحاد المصري لكرة القدم

وقال كارتيرون تحدثت عن الأضرار الكبيرة التي ستقع على النادي بسبب إستئناف بطولة الدوري المصري، وأغلب المدربين لم يرحبوا بعودة البطولة بسبب الغياب الطويل للاعبين خلال الفترة الأخيرة

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واضاف: الإقتراح المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مباراة كل ٣ أيام وهذا امر سوف يؤثر بشكلٍ سلبي على اللاعبين فنيا وبدنيا، ومن الصعب على اي لاعب او مدرب او فريق خوض موسمين بشكل متصل دون راحة

وتابع: هذا القرار سوف يؤثر بشكلٍ سلبي على منتخب مصر نظراً إلى الضغط الكبير في المباريات، الحميع سيتعرض للاجهاد بشكل كبير، وأغلب المدربين رفضوا عودة البطولة.

وأتم كارتيرون تصريحاته: من الأفضل ان نخوض نسخة جديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، اغلب الفرق لن تتعرض لأي تأثير في مسألة الصعود أو الهبوط في حالة إستئناف البطولة.