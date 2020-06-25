شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: اتحاد الكرة اقترح فتح القيد في آخر شهر بالموسم الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن اتحاد الكرة اقترح خلال اجتماعه مع مدربي الدوري فتح القيد في الشهر الأخير من الموسم الحالي.

أضاف صدقي خلال حواره لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: " اتحاد الكرة اقترح فتح القيد في آخر شهر من الموسم الجاري".

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تابع المدير الفني لسموحة "المناقشات بين المدربين والاتحاد تمحورت حول فترات الإعداد، باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك كان واضحا بشكل كبير في فكرة بدء موسم جديد بدلا من الحالي".

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.