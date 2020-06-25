شكرا لقرائتكم فضل: حسام غالى خير من يمثل الأهلى.. وأبو ريدة لم يتدخل فى اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة، مؤكدًا أنه شخص واضح ونقى، ولا يجامل سواء فى السر أو العلن.

وقال فضل فى تصريحات تليفزيونية: "حسام غالى يستحق أن يعود النادى الأهلي، والاستفادة منه فى أى منصب إدارى، فى ظل الكاريزما التى يتمتع بها قائد الفريق السابق، وعدم وجود خلافات بينه وبين أى شخص".

وأكد مهاجم الأهلى السابق: أن "الكابيتانو" هو خير من يمثل النادى الأهلى مستقبلًا، مشددًا على أنه مساند لغالى فى أى منصب أو خطوة يتخذها خلال الفترة المقبلة سواء بالترشح فى انتخابات اتحاد الكرة أو النادى الأهلي.

وأبدى محمد فضل استياءه من هجوم البعض على اللجنة الخماسية، بسبب لائحة النظام الأساسى الجديدة، التى سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، مشيرً إلى أن الحديث عن تدخل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وأحمد مجاهد عضو مجلس الادارة السابق، عار تمامًا من الصحة.

Advertisements

وقال فضل: "المهندس هانى عضو المكتب التنفيذى لم يتدخل فى وضع أى بند من بنود اللائحة، وكذلك أحمد مجاهد الذى يعد من أقوى الأسماء لائحيًا فى الكرة المصرية".

ونفى فضل وجود أية خلافات بين أعضاء اللجنة الخماسية، مشيرًا إلى أنه لم يختلف سوى مرة وحيدة مع الدكتور جمال محمد على عضو اللجنة، وانتهى الأمر تمامًا.