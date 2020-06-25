شكرا لقرائتكم السلحدار: الموهبة والكرة الجميلة في الإسماعيلي رزق أجيال بتسلمه لبعض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أدهم السلحدار نجم نادي الإسماعيلي، أن الموهبة والكرة الجميلة في الإسماعيلي، هي رزق وإرث تسلمه الأجيال لبعضها، جيل بعد جيل، وقال السلحدار، في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، لقناة الزمالك، أن الإسماعيلى تاريخ عظيم ونادى وطنى و قام بخدمة البلد وقت الحروب.

وأضاف السلحدار: "الإسماعيلي مفرخة للمواهب بس بعض الأندية بتخطف نجوم الدراويش تحت شعار "اللي يموت يموت المهم أنا أعيش".

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في سياق متصل، يستعد التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى لمغادرة قلعة الدراويش بداية من الموسم المقبل، بعدما تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية تمهيدا للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة. وشارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباءً عالمياً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد رحب بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر التونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها هناك للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتى تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافى من الإصابة.