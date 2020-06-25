شكرا لقرائتكم المصري يؤكد سلبية جميع نتائج مسحات كورونا للاعبين والجهاز الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى ، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى ، حيث خضع الفريق والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين لإجراء مسحة طبية أمس الثلاثاء للكشف عن فيروس كورونا، قبل عودة استئناف التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، عقب إصدار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط .

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية، تحت إجراءات احترازية مشددة، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دور كل منهم فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم.

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من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية صرف شهر من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجارى على دفعات، بحيث يقوم كل لاعب بقضاء حوائجه والصرف على أسرته، خاصة أن هناك لاعبين مغتربين.

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى أنه حال إلغاء الدورى سيتم منح اللاعبين شهر واحد فقط، حسب الاتفاق المبرم معهم سابقا، عندما وافقوا على خصم 50% من مستحقاتهم المالية لدى النادى بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم بأكمله منذ بداية العام الحالى، وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.