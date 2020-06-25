شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك: أبلغت مرتضى منصور بضرورة خوض مباراة واحدة أسبوعيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد أسامة طبيب فريق الكرة بالزمالك أنه أبلغ مرتضى منصو رئيس النادي أن قرار العودة للتدريبات الجماعية لا بد أن ينفذ بشكل تدريجي، مع ضرورة خوض مباراة واحدة فقط أسبوعيًا.

أضاف أسامة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراخيم فايق:" اجتمعت بالمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضي من جديد".

أكد طبيب فريق الكرة بالزمالك ، أن هناك العديد من الصعوبات أمام تنفيذ قرار استئناف النشاط الرياضي في مصر.

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وأضاف "لا يمكن تحديد فترة إعداد اللاعبين قبل عمل قياسات بدنية وطبية، من خلالها سيتم تحديد الفترة التي يحتاجها الفريق لتحضير اللاعبين بشكل سليم".

وأتم "وضعنا خطة كاملة من الناحية الطبية لتجهيز اللاعبين حال اتخاذ قرار استئناف النشاط الرياضي، سواء بإقامة الدوري في الموسم الجاري أو الموسم الجديد".