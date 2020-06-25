شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: حازم إمام لا يصلح رئيسا للزمالك.. وسأنتخب المستشار ضده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، هجومًا عنيفًا على حازم إمام "الثعاب الصغير" نجم القلعة البيضاء وعضو اتحاد الكرة السابق.

وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "حازم إمام لا يصلح رئيسًا لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، فهو لا يستطيع إدارة الأمور بشكل جيد، كما أنه ليس له خبرات على الرغم من توليه عضوية الأبيض واتحاد الكرة من قبل".

وأضاف: "بعد انتهاء فترة تولي مرتضي منصور رئاسة الزمالك، يجب أن يكون هناك رئيسًا فى مواصفاته وهذا لا يتوافر فى حازم إمام على الإطلاق".

وتابع: "مرتضي منصور أعاد هيبة نادي الزمالك، ومشكلة الأبيض طوال تاريخه رؤسائه، فهو دائمًا رد فعل وليس فعل".

وأكد نجم الزمالك السابق، أنه سيمنح صوته لمرتضي منصور حال ترشح حازم إمام ضده فى الانتخابات المقبلة، قائلا: "حازم إمام ليس له كلمة على المستوى الإدارى وفشل خلال الفترة الماضية، وبكل تأكيد سأمنح صوتي لمرتضي منصور فهو راجل صاحب كلمة وقرار، وله تأثير داخل الزمالك خلال السنوات الماضية".

وعن محمد صلاح، قال رضا عبد العال: إن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول لا يقارن بأي لاعب مصري على مدار التاريخ.

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وأضاف نجم الأهلى والزمالك السابق: "محمد صلاح يملك إمكانيات فنية وبدنية لا توجد فى لاعب آخر على مدار التاريخ فى الدوري المصري، فهو له بصمة كبيرة مع المنتخب الوطني".

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول يتميز عن ميسي وكريستيانو رونالدو بـ"السرعة".

وتابع رضا عبد العال: لا يوجد مدير فني لمنتخب مصر نجح فى الاستفادة بإمكانيات محمد صلاح، فهو ينجح فى ليفربول من خلال سرعته والقطع بين المدافعين، كوبر كان يوظف محمد صلاح فى غير مركزه.

وأكد رضا عبد العال: أن جماهير الأهلي تكره صلاح بسبب مقارنته مع محمد أبوتريكة، فهناك فارق كبير بين محمد صلاح وأبوتريكة، فهو لاعب لعب فى الدوري الإنجليزي، وأبوتريكة لم يلعب سوى فى الدوري المصري".

وأضاف: "يجب على الجماهير أن تتعامل مع محمد صلاح على أنه قيمة وقامة كبيرة فى التاريخ، فهو حقق إنجازات كبيرة ونجح فى التطوير من نفسه".