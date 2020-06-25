شكرا لقرائتكم أحمد خيري: مكنش عندي نضج عقلي كافي وقت وجودي بالأهلي.. وواجهي سوء حظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد خيري لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، أنه قضى في الإسماعيلي أفضل فترات حياته، كاشفا عن أنه تعرض لإصابة في العمود الفقري في سن 16 عام والأطباء كانوا خايفين يبلغوه الخبر وقالوا له ممكن يكون هناك مشكلة على مستقبله الكروي.

وقال خيري، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: إيهاب جلال نصحني بالتوجه لطبيب في القاهرة وقت وجودي في الإسماعيلي وبالفعل تابعت معه 3 اسابيع وتحسنت حالتي ولكنه طلب مني اجراء علية ولكنها كانت في منطقة حساسة بالضهر.

وتابع: الأطباء توقعوا صعوبة استمراري في الملاعب بسبب مشاكل في الظهر ونصحوني باجراء عملية جراحية في ألمانيا، موضحا أن إسماعيل يوسف مدرب منتخب الشباب وقتها لعب دور في سفري إلي المانيا لاجراء عملية جراحية في ظهري وقت وجودي في منخ الشباب بعد الحصول على موافقة سمير زاهر وأحمد شوبير.

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وأكد خيري، أن سيد عبد الحفيظ أول من فاوضني في الانضمام للأهلي وعقدنا جلسة اتفقنا على كل الأمور التعاقدية وكانوا يعلمون أنني أجريت عملية جراحية بالظهر في ألمانيا، ولكن في أول 3 شهور مع الأهلي تعرضت للإصابة وسافرت المانيا مرتين الاولى لاجراء علاج طبيعي من اصابتي القديمة بالظهر.

أردف: "مكنش عندي النضج العقلي الكافي خلال التواجد في الأهلي والعقيلة اهم من الموهبة داخل الأهلي وكنت بفكر غلط واخترت الرحيل عن الأهلي، ولعبت من 3 الى 6 مباريات في الأهلي خلال سنتين قضيتهم معه وعقدي كان 5 سنين، كما أن واجهني سوء توفيق بالأهلي في الاصابات وتغيير الادارة والمدرب.