شكرا لقرائتكم فضل: العمل كمدير للبطولة الأفريقية أضاف لى خبرات 20عاما وأبوريدة من اختارنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالعمل كمدير للبطولة الإفريقية التى نظمتها مصر خلال الصيف الماضي.

وقال فضل فى تصريحات تليفزيونية: "المهندس هانى أبو ريدة صاحب قرار اختيارى للعمل كمدير للبطولة، وتحدث معى فى وجود الكابتن أحمد شوبير والمهندس أحمد مجاهد، عقب تواجدى فى نادى الصيد للعب إحدى مباريات الكرة الخماسية".

وأكد فضل أن النجاح خلال البطولة يُنسب للدولة المصرية التى وفرت جميع معطيات النجاح عن طريق تكاتف جميع المؤسسات، مختتمًا كلامه أن العمل فى البطولة لمدة 6 أشهر أضاف له خبرات تحتاج للعمل لـ20 عامًا متصلة.

وعن بيان الأهلى، قال محمد فضل: "عقب ساعات من إصدار النادى الأهلى للبيان الذى تضمن هجوم لشخصى ولاتحاد الكرة، تلقى عمرو الجناينى رئيس اللجنة اتصالًا من الكابتن محمود الخطيب لدعوته لحضور إحدى مباريات المارد الأحمر الإفريقية".

وأكد محمد فضل، أن تواجده فى اللجنة الخماسية لا يعنى إنه ممثل للنادى الأهلي، بالعكس فالشخص فى موقع المسئولية يجب أن يهتم بحقوق جميع الأندية.

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وأكد فضل: "لم أواجه أى صعوبات فى التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للفريق سواء محمد محمود أو محمود وحيد أو حمدى فتحي، لأن اسم النادى الأهلى هو صاحب الفضل فى هذه الانتقالات، الجميع يتمنى اللعب للمارد الأحمر".

وأشاد فضل بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، مؤكدًا أنه كادر متميز بالنسبة للمارد الأحمر ولا يجب التفريط فى خدماته، معتبرًا إياه أفضل صفقة للنادى خلال العشر سنوات الأخيرة.

وعن انتقاله للأهلى مرة أخرى: وقعت على بياض للنادى الأهلى خلال المرة الثانية، مشيرًا إلى أن حسام البدرى المدير الفنى السابق للفريق، كان أول من فاوضه للعودة إلى القلعة الحمراء مرة أخري.

وقال فضل: " كنت أتمنى أن أشارك بصفة أساسية مع الفريق فى المرة الثانية لكن الاصابات أثرت على مسيرتي، وتسببت فى رحيلى للمرة الثانية، وتعرضت للعديد من الاصابات بسبب عدم تنشئتى بدنيًا بشكل صحيح، وبسبب إصرارى على سرعة العودة للعب عقب تعرضى لأى إصابة".

وأوضح محمد فضل: "اللى ملعبش فى الأهلى مكسبش بطولات واللى ملعبش فى الإسماعيلى ملعبش كورة، وأن الفريق الساحلى كان يقدم مستويات رائعة وقتها ويضم جيلًا رائعًا كان يستحق الفوز بالدورى ".

وتابع المهاجم الدولي: "الكرة فى الأهلى مختلفة عن الاسماعيلي، فى القلعة الحمراء الجميع يبحث عن الفوز، لا بديل عن المركز الأول، أما فى الدراويش الجميع يبحث عن المتعة، بغض النظر عن الفوز من عدمه".