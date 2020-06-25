شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تعلن عن 5 إصابات كورونا في صفوف فريق طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامي أحمد جمال عبر فضائية الزمالك وجود 5 إصابات كورونا داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بعد خضوعهم لمسحة في الساعات الماضية، وقال جمال، أن فايز عريبي رئيس طنطا ابلغه في رسالة خاصة بوجود 5 إصابات في صفوف فريقه، بعد ابلاغه من الاتحاد المصري لكرة القدم.
أضاف جمال، أن عريبي أبلغه بتوزيع الإصابات قائلا على عهدة رئيس النادي: "الإصابات عبارة عن 3 لاعبين بالإضافة إلى إثنين من الجهاز المعاون وجميعهم من الفريق الأول لكرة القدم".
وأضاف مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، "اتخاذ قرار عودة بطولة لابد أن يتم بالتشاور بين الأندية واستطلاع آرائهم قبل حسم الموقف لكن لا تدار الأمور بهذا الشكل".
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