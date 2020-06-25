شكرا لقرائتكم محمد فضل: اللى ملعبش فى الأهلى مكسبش بطولات والإسماعيلى بتاع كورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالفترة التى قضاها داخل النادى الإسماعيلي، مؤكدًا أن الفريق الساحلى كان يقدم مستويات رائعة وقتها ويضم جيلًا رائعًا كان يستحق الفوز بالدوري.

وقال فضل فى تصريحات تليفزيونية: "اللى ملعبش فى الأهلى مكسبش بطولات واللى ملعبش فى الإسماعيلى ملعبش كورة ".

وتابع المهاجم الدولي: "الكرة فى الأهلى مختلفة عن الاسماعيلي، فى القلعة الحمراء الجميع يبحث عن الفوز، لا بديل عن المركز الأول، أما فى الدراويش الجميع يبحث عن المتعة، بغض النظر عن الفوز من عدمه".

وأكد المهاجم الدولى أن الإسماعيلى كان يضم مجموعة رائعة من اللاعبين فى ذلك التوقيت، وكان يستحق الفوز على الأهلى فى مباراة الدوري، التى لعبها المارد الأحمر عقب عودته من كأس العالم للأندية عام 2007".

وعن تدخل حمص على أبو تريكة، قال فضل: "حمص لم يتدخل على أبو تريكة، ولم يكن السبب فى تعرض اللاعب للإغماء خلال المباراة، بل كانت الضغوط النفسية التى كان يتعرض لها اللاعب الدولى وقتها".

وأضاف محمد فضل: أبو تريكة قالى إن الضغوط النفسية عليه كانت السبب فى تعرضه للإغماء وليس تدخل حمص".

وعن رحيله عن الأهلى، قال فضل: "رفضت أنى أستمر مع القلعة الحمراء، وأقوم بدور الموظف، لذلك طلبت الرحيل عن الفريق".

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وأكد فضل إنه قدم أداء أكثر من رائع عقب رحيله، وانضمامه للاتحاد السكندرى لكنه لم يستمر طويلًا مع الفريق الساحلي.

وأبدى محمد فضل اندهاشه من تصريحات الهولندى جو بونفرير المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلي، التى أكد خلالها أن الفريق خسر دورى 2002، بسبب تدخل من الدولة المصرية التى حولت وجهة اللقب لصالح الزمالك، قائلا: "تصريحات المدير الفنى غير مقبولة على الاطلاق، ولا بالنسبة للنادى الأهلي، أو الدولة المصرية التى لا تتدخل فى الرياضة".

ووجه فضل سؤاله للمدرب الهولندى عن سر صمته طوال الفترة الماضية وعدم حديثه عن الدورى إلا بعد مرور 17 عاما على انتهائه.

وأوضح محمد فضل: "لم يكن بمخيلة أى شخص أن يخسر الأهلى المباراة أمام إنبى –الصاعد حديثًا للدوري- لكن سوء التوفيق الذى واجه الفريق وقتها هو سبب الخسارة، خاصة بعد ضياع العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الفريق البترولي".