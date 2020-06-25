شكرا لقرائتكم خيري: عاشور كان مصدوما مما حدث معه.. ولو كنت مكان فتحي لاخترت البقاء بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح أحمد خيري لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، عن أن سوء الحظ لازمه بعد تجربته غير الموفقة مع الأهلي خلال الانتقال للإنتاج الحربي، قائلا: "واجهت سوء حظ في الإنتاج الحربي بسبب البداية غير الموفقة مع شوقي غريب ثم الإصابة بالصليبي بعد المران السادس مع مختار مختار رغم قناعته بي".

وقال خيري، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: سوء الحظ لازمني في أول مباراة ودية مع بلدية المحلة حيث تعرضت لاصابة بشرخ في الركبة رغم تحفظي على خوض التجربة بسبب التحامل على ظهري وركبتي، كاشفا أنه كان يعشق محمد بركات وكان يتسبب له مشكلة عندما يلعب عليه لأنه كان يرهقه داخل الملعب.

أوضح خيري، أن الجيل الذهبي لمنتخب مصر كان كل واحد له شخصية مختلقة ويهتموا بأنفسهم جيدا ويتدربوا بجدية عالية ويجبروا اللاعبين الصغار على التدرب بقوة، مضيفا: "أبنائي في أكاديمية الأهلي ولكن لم أفكر في طلب العمل بالأهلي".

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وعن أفضل لاعبي وسط ملعب مدافع في الدوري المصري رد بأن الثنائي طارق حامد وعمرو السولية أفضل لاعبين وسط ملعب في مصر، مشيرا إلى أن المقاولون الحصان الأسود في الدوري بالموسم الحالي، ولكن يعجبه أداء الأهلي مع فايلر في الموسم الحالي.

وعلق على أزمتي حسام عاشور وأحمد فتحي بالأهلي، قائلا: "عاشور كان مصدوما مما حدث معه والصدمة جعلته غير متقبل لما حدث، ولو كنت مكان أحمد فتحي لاخترت الاستمرار بالأهلي عن الرحيل عنه.