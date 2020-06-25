مصدر بالجبلاية: ظهور 5 حالات ايجابية بكورونا فى طنطا عقب أجراء المسحة الاولى

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة ، ظهور 5 حالات ايجابية بفريق طنطا عقب أجراء المسحة الاولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد أستعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية و مباريات بطولة الدورى المصرى و يجرى الان عزل المصابين . Advertisements وأجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا وجميع أفراد الجهاز الفني المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية من أجل استئناف النشاط الرياضي من جديد. عقد أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا جلسة مع لاعبى الفريق خلال الساعات الماضية بمقر النادى قبل إجراء مسحات العينة الاولى من فيروس كيورونا المستجد أستعدادا لاستئناف النشاط الرياضى و التدريبات الجماعية و مباريات بطولة الدورى المصرى ، وطالب أيمن المزين لاعبى طنطا بالانتظام فى التدريبات المنزلية و وجه مجلس الإدارة إلى حل بعض المشاكل التى تواجه اللاعبين والمستحقات المتاخرة لديهم وذلك فى ظل الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية .

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