شكرا لقرائتكم حليم: لقب الدوري محسوم للأهلي وأتوقع حدوث مفاجآت بعد عودة المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود حدوث مفاجآت بعد عودة الدوري والدنيا تتقلب وهذا متوقف على الفريق اللي هيحضر في الـ6 اسابيع بشكل كبير، وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: أعتقد لقب الدوري محسوم للأهلي في الموسم الحالي بسبب فارق النقاط البعيد مع باق منافسيه، مشيرا إلى أن المقاولون لو لم يحافظ على نفس مستواه قبل توقف الدوري قد يخرج من المربع الذهبي بعد عودة المسابقة.

يرى حليم، أن المقاصة وطلائع الجيش عندهم من الإمكانيات ما تساعدهم على الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، ولكن موقف وادي دجلة صعب رغم امتلاكه لاعبين مميزين

وأعلن حليم، أنه يشجع الأهلي وسبب حماسه أمام الأهلي فترة وجوده بالملاعب بسبب اللعب أمام فريق كبير لذا كان حماسي يكون مضاعف، معربا عن أمنيته في أنه كان يتمنى اللعب في الأهلي لو رحل عن حرس الحدود، مؤكدا أن رينيه فايلر أفضل مدير فني بالنتائج التي حققها مع المارد الأحمر.

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وكشف محمد حليم، عن كواليس اصابته في الرأس عام 2007، قائلا: اصابتي في 2007 في المخ كانت تهددني بشلل نصفي، كاشفا: وقعنا مع حوالي 13 لاعب للموسم الجديد والوحيد اللي أنهينا بشكل رسمي مع مصطفى زيكو من جمهورية شبين والدرجة الثانية تعد منجم للمواهب الكروية.

أوضح أن كل الأندية مهددة بالهبوط ما عدا رباعي المقدمة وهناك 3 نقاط تفصلنا عن الثلاثي المهدد بالهبوط، مضيفا أن نادي لم يفكر في استعادة امام عاشور من الزمالك ونجحنا في تعويضه هو وايد موسيس، وعاشور محتاج العمل على نفسه من أجل تطوير نفسه لأنه لاعب موهوب ولديه امكانيات عالية.

توقع زيادة اصابات اللاعبين مع عودة الدوري بسبب تقارب مواعيد المباريات لاسيما وأنهم كانوا يصابوا في الأوقات العادية، وغياب اللاعبين 110 يوما عن التدريبات فترة طويلة وتحتاج جهد لاعادتهم الى حالتهم، مشيرا إلى أن 6 أسابيع ستكون كافية لتجهيز اللاعبي قبل عودة الدوري واطالب بدعم الأندية الشعبية لأنها تعاني بشكل كبير خاصة أسوان وطنطا.