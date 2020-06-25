شكرا لقرائتكم فضل: تعرضت لحرب شرسة فى الأهلى.. وهيثم عرابى لا يصلح للعمل داخل النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تعرضه لحملات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجده داخل النادى الأهلي.

وقال فضل فى تصريحات تليفزيونية: "كان هناك كتائب إلكترونية، توجه لى الهجوم بشكل كبير أنا وحسام غالي، أثناء تواجدنا داخل النادى الأهلي، لكن ذلك لم يثنينا عن القيام بدورنا على أفضل وجه".

وتابع: "تلك الكتائب الالكترونية شنت على حرب شديدة أيضًا، عقب اختيارى كمدير لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وهو أمر لا أجد له أى تفسير".

وتطرق فضل لهيثم عرابى مدير التعاقدات السابق بالنادى الأهلى قائلًا: "لا علاقة بى مع هيثم عرابي، لكنى أجد أن حبه للقلعة الحمراء مبالغ فيه، وأنه لا يصلح للعمل داخل النادي".

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وأعرب محمد فضل، عن سعادته بالعمل كمدير للبطولة الإفريقية التى نظمتها مصر خلال الصيف الماضي، قائلا: "المهندس هانى أبو ريدة صاحب قرار اختيارى للعمل كمدير للبطولة، وتحدث معى فى وجود الكابتن أحمد شوبير والمهندس أحمد مجاهد، عقب تواجدى فى نادى الصيد للعب إحدى مباريات الكرة الخماسية".

وأكد فضل أن النجاح خلال البطولة يُنسب للدولة المصرية التى وفرت جميع معطيات النجاح عن طريق تكاتف جميع المؤسسات، مختتمًا كلامه أن العمل فى البطولة لمدة 6 أشهر أضاف له خبرات تحتاج للعمل لـ20 عامًا متصلة.

وعن بيان الأهلى، قال محمد فضل: "عقب ساعات من إصدار النادى الأهلى للبيان الذى تضمن هجوم لشخصى ولاتحاد الكرة، تلقى عمرو الجناينى رئيس اللجنة اتصالًا من الكابتن محمود الخطيب لدعوته لحضور إحدى مباريات المارد الأحمر الإفريقية".

وأكد محمد فضل، أن تواجده فى اللجنة الخماسية لا يعنى إنه ممثل للنادى الأهلي، بالعكس فالشخص فى موقع المسئولية يجب أن يهتم بحقوق جميع الأندية.