شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأمور اشتعلت بعد ما طلبت بعدم منح الأهلي لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال فيديو مذاع على قناة النادي من اجتماع مجلس الإدارة اليوم، عن مصير المشاركة في بطولة الدوري، وقال مرتضى أن الزمن الذي يتم احتساب الـ7 بطولات أكبر من الـ9 بطولات هو زمن سيء، موضحا أن اتحاد الكرة يراضي الأهلي على حساب باقي الأندية.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، "اتخاذ قرار عودة بطولة لابد أن يتم بالتشاور بين الأندية واستطلاع آرائهم قبل حسم الموقف لكن لا تدار الأمور بهذا الشكل".

واعتبر رئيس الزمالك أن التصعيد سببه رفضه تتويج الأهلي باللقب: "أول ما طلبت بعدم منح الأهلي لقب الدوري حال إلغاء المسابقة، الأمور اشتعلت"

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وأكد مرتضى منصور، أن الهيئة الوطنية للإعلام كانت ستسحب رخصة قناة الأهلي بعد الحلقة التي قاموا بها ضده.

وتابع رئيس القلعة البيضاء: "لن نكمل الدوري غصب عننا والموضوع زاد عن حجمه، أما محمد فضل فهو نفس الشخص جاء إلى بيتي 20 مرة وكان نفسه يلعب في الزمالك والآن يتحكم في مصير الأندية.