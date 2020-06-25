شكرا لقرائتكم عمرو محب: تدريبات النادي الأهلي مثل عودة الروح للجسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الدكتور عمرو محب، مترجم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عودة المارد الأحمر للتدريبات الجماعية عقب توقف دام لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وكتب عمرو محب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "استئناف التدريبات اليوم بملعب مختار التتش بعد توقف دام أكثر من ٣ أشهر.. سعادة كبيرة، وشعور أشبه بعودة الروح للجسد.. إن شاء الله تكون بداية خير على بلدنا وعلى الرياضة المصرية وعلينا جميعاً".

وخاض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته الاستعدادية الأولى اليوم لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز الذي أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رسمياً عن عودته بعد دراسة الموقف الحالي للخطوات الاحترازية الخاصة باستئناف النشاط الكروي.

ويسعى عمرو محب خلال المرحلة الحالية الى انهاء كافة الترتيبات الخاصة باستئناف النسخة الحالية من دبلومة الفيفا بجامعة القاهرة بصفته ممثل مركز الدراسات الرياضية السويسري "cies" الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

Advertisements

وحرص مسئولو النادي الأهلي على "تعقيم" ملعب التتش خلال مران المجموعة الأولى الذي إنطلق صباح اليوم ، الأربعاء، على ملعب التتش بعد غياب ما يقرب من 100 يوماً بسبب فيروس "كورونا"، ورغم "تعقيم" الملعب جيداً وغرف خلع الملابس قبل إنطلاق المران إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب بتعقيم الملعب ودكة الإحتياطي خلال المران كإجراء وقائي وإحترازي في ظل هذه الظروف.