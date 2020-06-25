شكرا لقرائتكم بيراميدز: لم نفاوض طاهر طاهر وإيهاب جلال ليس فى حساباتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو بسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز إن أي لاعب مميز في الدوري المصري يعد هدفا لفريقه للحصول على خدماته.

وكشف بسيونى في تصريحات تلفزيونية لجمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق حقيقة مفاوضات فريقه مع طاهر طاهر نجم المقاولون العرب قائلا :" لم ندخل في أي مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب أو مع طاهر طاهر".

تابع مدير التعاقدات بنادى بيراميدز :" لم نتواصل مع إيهاب جلال وأخبار ارتباطنا به غير منطقية".

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وواصل:" لا يوجد أي خطوط واضحة من قبل اللجنة الخماسية لاستكمال النشاط الحالي ومتى سيتم القيد للموسم الجديد".

واختتم "أي لاعب مميز هو هدف لنادي بيراميدز بكل تأكيد، لكن لم ندخل في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب سواء مع النادي أو اللاعب".

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن في وقت سابق عن وجود عرض من النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب الموسم المقبل.